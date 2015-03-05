​Руководитель Рабочей группы: Тысячи имеющих отношение к Азербайджану экспонатов были увезены в Армению во время оккупации земель

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Тысячи экспонатов из музеев, архивов, выставок, коллекций, мест поклонения, личного имущества, имеющих отношение к Азербайджану, были увезены в Армению во время оккупации земель, часть из них выставлена на продажу в городах Германии, Франции, США, подарена "влиятельным" для армян лицам. Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Рабочей группы по оценке потерь и утрат вследствие оккупации армянскими вооруженными силами, депутат Хангусейн Казымлы на проходящей сегодня конференции на тему "Памятники на оккупированных землях: оценка нанесенного ущерба".

Он отметил, что по результатам расследования под оккупацией находятся примерно 50 мавзолеев, 67 мечетей, 92 места паломничества, 106 гробниц, 262 исторических памятника, 253 археологических памятников, 39 крепостей и 32 моста: "Для оценки каждого из них разработан план деятельности на основе международной системы оценки и с участием международных экспертов".

Х.Казымлы подчеркнул, что среди архитектурных памятников наиболее подверглись разрушению и уничтожению исламские религиозные памятники: "Сюда относятся мечети, мавзолеи, места паломничества и др. В Нагорном Карабахе и окружающих районах разрушены 67 мечетей, из них в Шуше - 13, Агдаме - 5, Физули - 16, Зангилане - 12, Джебраиле - 5, Губадлы - 8, Лачыне - 8, 4 мечети приведены в негодное состояние. В результате вмешательства международных организаций были частично сохранены стены мечетей Джума в Агдаме, мечетей Ашагы Говхар-ага, Юхары Говхар-ага и Саатлы в Шуше".

Руководитель Рабочей группы отметил, что на территории оккупированных земель существовало еще около 1500 не прошедших государственную регистрацию исламских памятников - мечетей, пиров, мест паломничества, мавзолеев, курганов, архитектурных памятников и античных крепостей. По его словам, имеющаяся информация свидетельствует, что на этих территориях продолжаются работы по "арменизации" и "христианизации" исламских архитектурных памятников, отвечающие интересам ряда террористических организаций.

Х.Казымлы отметил, что армяне демонстрируют ненависть к азербайджанскому народу, превратив мечети в помещения для содержания домашних животных, в том числе свиней: "Они разбирают мраморные надгробья, и изменив их форму, используют их в садах и парках Ханкенди, Гадрута, Аскерана, Лачына и Мартуни. Последствием этого стали сотни разрушенных кладбищ, уничтоженных могил".