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    ​Россия призывает стороны карабахского конфликта к соблюдению перемирия

    Лукашевич: установившийся режим прекращения огня должен неукоснительно соблюдаться

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия призывает стороны карабахского конфликта к неукоснительному соблюдению перемирия.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, посвященного ситуации в регионе.

    "Призываем стороны к незамедлительному и полному прекращению огня и проявлению сдержанности в дальнейшем", — отметил он.

    Лукашевич также добавил, что установившийся режим прекращения огня должен неукоснительно соблюдаться.

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