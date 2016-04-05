​Россия призывает стороны карабахского конфликта к соблюдению перемирия

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия призывает стороны карабахского конфликта к неукоснительному соблюдению перемирия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, посвященного ситуации в регионе.

"Призываем стороны к незамедлительному и полному прекращению огня и проявлению сдержанности в дальнейшем", — отметил он.

Лукашевич также добавил, что установившийся режим прекращения огня должен неукоснительно соблюдаться.