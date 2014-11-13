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    Россия призывает Армению и Азербайджан избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности

    Об этом заявил официальный представитель МИД РФ

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Москва призывает Армению и Азербайджан избегать шагов, которые ведут к эскалации напряженности. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, заявил сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Александр Лукашевич. 

    Отметим, что согласно информации министерства обороны Азербайджана, 12 ноября в 13:45 в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, принадлежащий Вооруженным Силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал позиции ВС Азербайджана. Ответным огнем вертолет был уничтожен.

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