​Лавров: Вопрос задержания Дильгама Аскерова мы будем обсуждать с армянской стороной

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Вопрос плененного армянами гражданина России Дильгама Аскерова, Россия будет обсуждать с Арменией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам года в среду.

"Он задержан армянской стороной, поэтому мы это будем обсуждать с армянской стороной. Немало наших граждан задержаны в различных странах мира", - заявил С.Лавров.

Министр подчеркнул, что российская сторона постоянно интересуется судьбой граждан.

"С учетом необходимости получения информации о причинах задержания и на основе информации о таких причинах, на основе оценки тяжести обвинений, выдвигаемых в адрес наших граждан, пониманием в каких условиях он содержится, какие планы в отношении наших граждан существуют у страны, которая его задержала, мы принимаем решения по каналам, которые для этого существуют в рамках двусторонних отношений России с соответствующим государством", - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.