Российский журналист присоединился к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном"

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Российский политтехнолог, редактор Службы расследований Межгосударственного общественно- политического телерадиожурнала "Мировое сообщество" Денис Коркодинов, сделал заявление о присоединении к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Платформы мира, в заявлении говорится: "Мир, счастье, братство людей — вот что нужно нам на этом свете! Я считаю важным урегулирование нагорно-карабахского конфликта только мирным путем. Я выражаю свое уважение и поддержку территориальной целостности, и суверенитету Азербайджанской Республики и Республики Армения. Также считаю важным выполнение резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, а также резолюций и решений других международных организаций. Также хочу подчеркнуть важность усилий Минской Группы ОБСЕ по решению данного конфликта. Ссылаясь на общие традиции совместного проживания армянских и азербайджанских народов, выражаю глубокое сожаление, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны. Данная инициатива Мира является очень важным шагом для решения конфликта. По этой причине, выражая поддержку этой инициативе, заявляю о присоединении к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном", целью которой является мирное урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, восстановление и сохранение мира в регионе Южного Кавказа".