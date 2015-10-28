 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Российский сопредседатель: В вопросе Карабаха наши позиции с Францией и США едины

    Все страны Минской группы согласны с тем, что беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "У нас есть разногласия с Францией и США по вопросам международной повестки дня, но в вопросе Карабаха у нас есть единство". Как сообщает Report, об этом заявил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов на встрече с руководством Азербайджанской общины Нагорного Карабаха. 

    "Все страны Минской группы согласны с тем, что беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли", - заявил И. Попов. 

    Он отметил, что вопрос обеспечения безопасности азербайджанских жителей лежит на столе переговоров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi