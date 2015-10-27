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    Российский сопредседатель МГ ОБСЕ: Для нас неприемлемо применение тяжелого вооружения

    Игорь Попов: Мы обсудим этот вопрос также с представителями армии

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "Говорили о гуманитарных вопросах, и в этом контексте о возможности организации встреч представителей армянского и азербайджанского обществ". Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов в беседе с журналистами после встречи с главой сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе  Бако Саакяном.

    "Главным вопросом обсуждения была ситуация на линии соприкосновения. Для нас неприемлемо то, что ситуация на границе обостряется, и применяется тяжелое вооружение. Мы обсудим этот вопрос также с представителями армии", - отметил Игорь Попов.

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