Российский политолог: События в Ереване уменьшат возможность компромисса по нагорно-карабахскому конфликту

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ События в Ереване уменьшат возможность компромисса по нагорно-карабахскому конфликту.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил российский политолог Сергей Марков, комментируя захват оппозиционерами заложников в полицейском участке в Ереване.

Он добавил, что события значительно увеличат страхи президента Армении Сержа Саргсяна по поводу его возможного свержения с поста президента.

"Происходящее говорит о двух вещах: первое — о том, что есть широкое недовольство действующим президентом Армении Сержом Саргсяном и есть в том числе организованные группы, которые намерены добиваться его свержения; второе — уровень насилия в армянской политике очень высокий. Много аналогичных фактов тому свидетельствующих было и раньше. Достаточно вспомнить расстрел парламента Армении, когда во время очередной сессии во время нахождения на трибуне министра финансов Армении Левона Бархударяна в зал ворвались террористы, открывшие огонь по собравшимся. То есть уровень насилия в политической сфере очень высок", - сказал политолог.