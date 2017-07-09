Российский политолог: России нужно подтолкнуть Армению к переговорам с Азербайджаном

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Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Нагорный Карабах вновь стал «точкой кипения». Вооруженные силы сторон приведены в боевую готовность. Министерство обороны Азербайджана сообщило об ударах по огневым точкам противника в ответ на провокации со стороны Армении. Официальный Баку обвиняет армянских военных в обстреле села в Физулинском районе, в результате которого погибли женщина и ребенок.

Российский политолог Сергей Марков считает, что регион вновь на грани полноценной войны.

Как передает Report, об этом указал он в беседе с НСН.

«Переговоры вообще никак не идут. Они заморожены практически. Ситуация заключается в том, что сейчас там произошел как бы обстрел, который привел к тому, что с азербайджанской стороны погибла женщина и одновременно ее маленький внук. Это вызвало колоссальный гнев в азербайджанском обществе и власти вынуждены как-то реагировать и поэтому они совершили возмездие и в виде этого обстрела. И таким образом мы сейчас оказались в такой ситуации, когда могут опять возобновиться военные действия», - указал он в беседе с НСН

Эксперт полагает, что может повториться ситуация апреля 2016 года.

«Наиболее вероятно, они пойдут по сценарию апрельской войны 16 года, когда начались серьезные переговоры. Эти переговоры почти завершились успехом, но в последний момент руководство Армении не решилось подписать эти договоренности ввиду страха перед своими радикалами», - посетовал он.

По мнению собеседника НСН, России следует подтолкнуть Армению, чтобы начались переговоры. Только это может способствовать деэскалации конфликта.