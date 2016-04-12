Российский политолог: После остановки военных действий в зоне карабахского конфликта начнутся реальные переговоры

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "По остановке военных действий после вспышки насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта начнутся реальные переговоры уже в ближайшие недели". Об этом Report заявил российский политолог Сергей Марков.

"Минская группа ОБСЕ будет оказывать давление на Армению или Азербайджан, но в большей мере на Армению с целью выхода на временный исторический компромисс по, так называемой, казанской формуле, которая была достигнута, когда Дмитрий Медведев был президентом, но тогда не удалось добиться от Армении и Азербайджана окончательной реализации этой формулы", - считает С. Марков.

Отвечая на вопрос по поводу определения будущего статуса Нагорного Карабаха, С.Марков сказал, что этот вопрос будет перенесен на достаточно долгое время. "Кроме того, документы, так или иначе, зафиксируют, что Нагорный Карабах признан международным сообществом как территория Азербайджана. Вот эта казанская формула будет буквально продавливаться Минской группой. Причем большей частью давление будет идти на руководство Армении, поэтому руководству и Армении и Азербайджана придется доказать своим воодушевленным патриотической риторикой гражданам, что этот компромисс, который является уступкой с обеих сторон, все-таки выгоден их стране. В большей мере это придется доказывать руководству Армении. Это может привести к каким-то проблемам внутри армянской политической системы".

С.Марков отметил, что сейчас ситуация очень близка к достижению временного компромисса, который с одной стороны позволит сотням тысяч азербайджанцев вернуться в родные места, а с другой стороны, позволит экономике Армении развиваться свободным и нестесненным образом. "Надо помнить, что сопредседатели Минской группы - Россия, Франция и США это три страны, где наиболее сильны армянские диаспоры, обладающие большим влиянием. Они конечно оказывают влияние на позиции этих стран, поэтому и были реализованы новые переговоры. Но Россия – единственная страна, сопредседатель Минской группы, в которой есть как мощная армянская диаспора, так и мощная азербайджанская, поэтому Россия занимает более взвешенную позицию, нежели США и Франция", - считает российский политолог.

С.Марков прокомментировал и призывы Армении к России не продавать оружие Азербайджану. По его словам, если Россия не будет продавать оружие Азербайджану, то Азербайджан просто будет покупать его у других поставщиков.

Политолог отметил, что за предыдущие два года Россия бесплатно предоставила оружие Армении на 200 млн. долларов и продала Азербайджану оружие на 4 млрд. долларов. "Такого рода поставки усиливают военную группировку в регионе и делают войну возможной, но с другой стороны поставки оружия укрепляют стратегические партнерские отношения России с Азербайджаном и Арменией".