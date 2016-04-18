Российский политолог: Эскалация в зоне нагорно-карабахского конфликта была ожидаемой

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Эскалация насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта была ожидаемой.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил российский политолог, член Общественной Палаты России Сергей Марков.

"Во-первых, это единственный конфликт на пост-советском пространстве, где нет миротворцев, войска стоят друг против друга. Во-вторых, в этом конфликте заморожен не только сам конфликт, но и переговоры. В-третьих, в этой эскалации наблюдалось резкое изменение соотношений сил в сторону Азербайджана. Страна показала свою силу, новое вооружение, эффективно себя показала. Помимо этого, население Азербайджана показало полную солидарность со своей армией", - заявил политолог.

С.Марков добавил, что в связи с недавними событиями Азербайджан должен вести себя уверенно, так как большинство мировых игроков считает именно Ереван виновником: "Здесь больше вина не на том, кто первый начал, а на том, кто нарушает международное право".

Комментируя будущее переговорного процесса по карабахскому конфликту, С.Марков заявил, что теперь можно ожидать большую поддержку усилиям России по урегулированию конфликта: "Две страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ имеют сильную армянскую диаспору. В России же наоборот, имеется как сильная армянская, так и сильная азербайджанская диаспора".

Российский политолог также отметил наличие в настоящий момент на столе переговоров Казанской формулы, которая предусматривает "исторический компромисс": "Формула предусматривает передачу 5 или 7 районов вокруг Нагорного Карабаха без Лачинского коридора, демилитаризацию этих районов, возвращение беженцев, деблокаду Армении. Но не было найдено единой позиции по количеству возвращаемых беженцев, их размещения и формы проведения референдума. Готовность Армеии подписать эту формулу зависит от внутриполитической ситуации, так как Армении придется больше всего убеждать свое общество пойти на компромисс".

С.Марков также поделился мнением по поводу освещения роста напряженности на линии соприкосновения в российских СМИ: "Должен отметить, что российские СМИ критиковали как в Ереване, так и в Баку. Но сегодня позиция российских политиков и российских СМИ сдвинулась к центру, по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Даже официальный представитель МИД России Мария Захарова продемонстрировала беспрецендентный случай, когда высокопоставленный представитель России высказался с критикой по поводу освещения событий со стороны российского канала, и поддержала обеспокоенность Баку".