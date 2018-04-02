Российский политолог: Армения очень долго жила иллюзиями

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ "Армения очень долго жила иллюзиями. Запас прочности и стабильности давно исчерпан".

Как передает Report, об этом заявил российский политолог Олег Кузнецов, комментируя итоги выборов в России и их влияние на ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Эксперт отмечает, что сегодня Армения превратилась в объект вложения политических инвестиций с целью увеличения контроля над ней. При этом, по мнению О. Кузнецова, Россия начала терять свое былое влияние в Армении.

"Сегодняшняя ситуация в Армении - это поражение России", - добавил он.

Касательно ситуации в регионе, в частности, вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта, политолог подчеркнул, что Россия - "сторонник поддержания баланса сил в регионе, но в случае еще большего дистанцирования Армении от нее, Москва даже не будет рассматривать вопрос выделения кредита на вооружение Еревану".