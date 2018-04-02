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    Российский политолог: Армения очень долго жила иллюзиями

    Олег Кузнецов: Сегодняшняя ситуация в Армении - это поражение России

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ "Армения очень долго жила иллюзиями. Запас прочности и стабильности давно исчерпан". 

    Как передает Report, об этом заявил российский политолог Олег Кузнецов, комментируя итоги выборов в России и их влияние на ситуацию в регионе Южного Кавказа. 

    Эксперт отмечает, что сегодня  Армения превратилась в объект вложения политических инвестиций с целью увеличения контроля над ней. При этом, по мнению О. Кузнецова, Россия  начала терять свое былое влияние в Армении. 

    "Сегодняшняя ситуация в Армении - это поражение России", - добавил он.

    Касательно ситуации в регионе, в частности, вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта, политолог подчеркнул, что Россия -  "сторонник поддержания баланса сил в регионе, но в случае еще большего дистанцирования Армении от нее, Москва даже не будет рассматривать вопрос выделения кредита на вооружение Еревану".

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