Российский историк: Кто утверждает, что Карабах армянский, уподобляется нацистам

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Армянские дашнаки при помощи гитлеровцев пытались создать государство в составе Германии, присоединив к себе часть Турции, Нагорный Карабах и грузинские Борчалы.

Как передает Report, об этом заявил российский историк и правовед, кандидат исторических наук, профессор Олег Кузнецов на пресс-конференции "Армения: страна разрушенного нацизма".

В ходе конференции он презентовал секретную аналитическую записку председателя ГПУ Армянской ССР Арменака Абульяна от июля 1933 года, в которой главной угрозой советской власти со стороны армянских националистов называлась "организация авантюр в виде переброски банд, имеющихся в достаточном количестве в Персии, к нам и в организации террористических актов в отношении отдельных представителей власти".

«По состоянию на лето 1933 года дашнаки не были способны в идеологическом плане, их союзы были разгромлены и дискредитированы», - добавил О.Кузнецов.

По его словам, дашнаки превратились в политических бандитов, которые могли совершать только теракты.

Историк указал, что дашнаки перешли в стан идеологических врагов большевиков в 1933 году, когда Гарегин Нжде создал в американском Бостоне организацию «Цегакрон», впоследствии переименованную в «Федерацию армянской молодежи» или «Расисты». Наряду с этим, в этом же году лидер НСДАП Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером Германии, а во Франции антрополог Жорж Монтадон заявил о существовании обособленной «арменоидной расы», такой же древней, как и арийцы из расовой теории нацистов.

«Тогда Гарегин Нжде обвинил дашнаков в половинчатости и слабости, предупредив, что если они придут к власти в Армении со своей социалистической идеологией, то сторонники Нжде выйдут из состава партии», - подчеркнул правовед.

Он указал, что в годы войны Г.Нжде и наиболее радикальные дашнаки активно сотрудничали с Гитлером, о чем свидетельствуют российские архивы, в частности, секретная справка, адресованная Сталину, Молотову, Берии и Маленкову, в которых приводятся данные относительно сбора данных дашнаками в странах СССР, Центральной Америки и Англии, а также их связей с немецкими представителями.

В этом же документе указывалось, что помимо сбора разведывательной информации дашнаки по поручению гитлеровцев занимались нелегальной продажей в Румынии бриллиантов и других драгоценностей, добытых немцами путем ограбления нидерландских евреев-ювелиров.

«Таким образом, армянские дашнаки косвенно участвовали в холокосте евреев», - подчеркнул российский историк.

Он также представил документ о жителе Вены, выходце из Шемахи Петере Камсакаряне, который работал агентом на Главное управление имперской безопасности нацистской Германии (РСХА). Согласно документу, П.Камсакарян также играл роль связующего звена между РСХА и армянскими диаспорскими организациями, проводя среди них вербовку на службу Третьего рейха.

По словам О.Кузнецова, именно П.Камсакарян установил связь с Гарегином Нжде и передавал ему указания от гитлеровцев по проведению политической разведки в ряде стран.

Российский историк и правовед, кандидат исторических наук, профессор Олег Кузнецов Из его показаний следует, что Г.Нжде был изгнан из рядов дашнаков и действовал на подхвате у гитлеровцев. Так, Г.Нжде создал разведгруппу из 10 болгарских армян, которые входили в его организацию. Они проходили обучение в пригородах Берлина и были заброшены в Крым, однако из-за наступления советских войск были эвакуированы, а потом были направлены вернулись в Болгарию. В частности, их использовали против турков в турецкой Фракии (европейская часть Турции – ред.)

По его словам, когда Болгария вышла из Второй Мировой войны в апреле 1944 года, Нжде стал шпионить не только против турков, но и против болгар.

«После задержания на период 1948 года Гарегин Нжде уже находился во Владимирской тюрьме МВД СССР за антисоветскую деятельность. П.Камсаракян же был опознан летом и дал давать показания осенью. В ходе очной ставки Г.Нжде подтвердил показания Камсаракяна по поводу сотрудничества с РСХА, о разведке против Болгарии и Турции», - указал О.Кузнецов.

По его словам, документы советских архивов указывают, что дашнаки при помощи гитлеровцев пытались создать армянское государство, которая была бы частью Гитлеровской Германии, присоединив армянские районы Турции, Нагорный Карабах Азербайджан и Борчалинский район Грузии.