Российский фотограф, незаконно посетивший Нагорный Карабах, принес извинения правительству и народу Азербайджана

© Report

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Гражданин России, фотограф и блогер Владимир Кезлинг обратился в письменной форме в генконсульство Азербайджана в Санкт-Петербурге с просьбой исключить его из "Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В своем письме В.Кезлинг подчеркнул, что уважительно относится к признанной на международном уровне территориальной целостности, суверенитету и законам Азербайджанской Республики, отметив, что его визит на оккупированные земли Азербайджана, совершенный без ведома азербайджанских властей, не преследовал политических целей.

В.Кезлинг заявил, что его визит ни в коей мере не был направлен на поощрение самопровозглашенного режима, созданного на оккупированных землях Азербайджана, принеся извинения правительству и народу Азербайджана.

Обращение В.Кезлинга было изучено надлежащим образом, после чего было принято решение исключить его из "Списка нежелательных лиц".