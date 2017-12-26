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    Российский фотограф, незаконно посетивший Нагорный Карабах, принес извинения правительству и народу Азербайджана

    Обращение было изучено надлежащим образом, после чего принято решение исключить его имя из Списка нежелательных лиц© Report

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Гражданин России, фотограф и блогер Владимир Кезлинг обратился в письменной форме в генконсульство Азербайджана в Санкт-Петербурге с просьбой исключить его из "Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики". 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана. 

    В своем письме В.Кезлинг подчеркнул, что уважительно относится к признанной на международном уровне территориальной целостности, суверенитету и законам Азербайджанской Республики, отметив, что его визит на оккупированные земли Азербайджана, совершенный без ведома азербайджанских властей, не преследовал политических целей.

    В.Кезлинг заявил, что его визит ни в коей мере не был направлен на поощрение самопровозглашенного режима, созданного на оккупированных землях Азербайджана, принеся извинения правительству и народу Азербайджана. 

    Обращение В.Кезлинга было изучено надлежащим образом, после чего было принято решение исключить его из "Списка нежелательных лиц".

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