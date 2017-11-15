Российский эксперт: В переговорах по нагорно-карабахскому конфликту наметился прогресс

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В последнее время в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта наметился прогресс, заявил Report российский эксперт Евгений Михайлов.

"В течение почти 30 лет миссия ОБСЕ фактически не решала никаких вопросов по нагорно-карабахскому конфликту. Но именно в последнее время начались активные движения с целью разрешить данную ситуацию", - заявил Е. Михайлов.

По его мнению, данную активизацию можно наблюдать, в том числе по тому факту, что постоянно организовываются гражданские форумы, проводятся регулярные встречи.

Кроме того, по словам эксперта, также регулярно проводятся встречи президентов Азербайджана и России, выступающей посредником в переговорном процессе, в ходе которых разрешение конфликта идет параллельным вопросом к любой тематике обсуждений.

Комментируя вопрос о визите главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова 16 ноября в Москву и предстоящей его встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта, политолог отметил, что данная встреча в Москве внесет дополнительную канву и придаст дополнительную скорость возможному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

По его мнению, в ближайшее время стоит ожидать деоккупацию, по меньшей мере, 5 оккупированных районов Азербайджана. "Дальнейшие же события - вопрос будущего", - добавил Е. Михайлов.

"Сейчас самой Армении достаточно тяжело, в стране сложная экономическая ситуация, и если Еревану сделать предложения, от которого он в итоге не сможет отказаться, то конфликт будет разрешен", - полагает эксперт.

По его словам, сейчас просматривается тенденция того, что в ближайшие годы нагорно-карабахский конфликт все-таки будет разрешен.