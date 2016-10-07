Российский эксперт: Нагорно-карабахский конфликт может вспыхнуть в любой момент

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Россия имеет тесное военное сотрудничество со многими странами, в том числе и с Азербайджаном и Арменией. Разумеется, в обеих странах возникают недовольства, когда мы продаем оружие то одной, то другой стране".

Как сообщает Report, об этом заявил российский эксперт Сергей Марков, комментируя вопрос по поводу передачи Армении ракет "Искандер".

Он отметил, что в последнее время в России растет количество тех, кто выступает за развитие отношений с Азербайджаном, а также есть те, кто выступают против продажи оружия Азербайджану и Армении: "И что будет тогда? Мы потеряем деньги, а эти страны будут завалены американским оружием. Для нас не является самым важным только продажа оружия".

Эксперт также отметил, что сторонам карабахского конфликта нужно найти компромисс, пойти на уступки. "Для этого есть неплохие предпосылки на основе Казанских договоренностей. Нагорно-карабахский конфликт - не замороженный, он может вспыхнуть в любой момент".