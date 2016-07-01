Роберт Секута: ​США работают на самом высоком уровне для продвижения урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ США работают на самом высоком уровне для продвижения урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута на мероприятии, посвященном 240-й годовщине со Дня независимости США.

Комментируя вопрос о возможности проведения очередной встречи президентов Азербайджана и Армении в США, посол заявил: "Я не думаю, что даты встречи согласованы. Но сопредседатели Минской группы ОБСЕ продолжают работать для встречи сторон, чтобы достичь всеобъемлющего урегулирования конфликта".

Р.Секута напомнил, что госсекретарь США прошлой ночью провел телефонные беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Армении Сержем Саргсяном по урегулированию конфликта: "США, как страна-сопредседатель Минской группы, усердно работает в этом направлении".