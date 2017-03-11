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    Ричард Хогланд: Годовщину апрельских боестолкновений нужно отметить за столом переговоров, а не за боями

    Он напомнил, что сопредседатели выступят с совместным заявлением по итогам их визитов в Ереван© Report.az

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сегодня утром сопредседатели Минской группы ОБСЕ имели важные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также провели переговоры с главой МИД страны Эльмаром Мамедъяровым.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

    По его словам, на встрече была отмечена важность возврата сторон конфликта за стол переговоров: "Было отмечено, что годовщину апрельских боестолкновений нужно отметить за столом переговоров, а не за боями. Было подчеркнуто, что военного решения конфликта не существует. Этот же месседж мы донесем официальным лицам в Ереване".

    Он напомнил, что сопредседатели выступят с совместным заявлением по итогам их визитов в Ереван.

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