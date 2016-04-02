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    Минская группа ОБСЕ обсудит ситуацию на линии соприкосновения на заседании в Вене

    Россия приступила к проведению консультаций с партнерами Минской группы ОБСЕ касательно ситуации на линии соприкосновения

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Минская группа ОБСЕ проведет  на следующей неделе в Вене очередное заседание, где будет обсуждено резкое обострение ситуации в зоне конфликта, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "С учетом продолжающегося обострения на линии соприкосновения в армяно-азербайджанском конфликте и учитывая роль ОБСЕ в содействии урегулированию, в Вене на следующей неделе в рамках проводимых регулярных консультаций соберется тройка сопредседателей по Нагорному Карабаху (Россия, США, Франция), которые, как ожидается, проинформируют членов Минской группы  о ситуации и дальнейших шагах сопредседателей по поиску путей содействия скорейшему урегулированию этого  конфликта", — заявил источник в ОБСЕ. 

    Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия приступила к проведению консультаций с партнерами Минской группы ОБСЕ касательно ситуации, возникшей на линии соприкосновения. 

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