Минская группа ОБСЕ обсудит ситуацию на линии соприкосновения на заседании в Вене

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Минская группа ОБСЕ проведет на следующей неделе в Вене очередное заседание, где будет обсуждено резкое обострение ситуации в зоне конфликта, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"С учетом продолжающегося обострения на линии соприкосновения в армяно-азербайджанском конфликте и учитывая роль ОБСЕ в содействии урегулированию, в Вене на следующей неделе в рамках проводимых регулярных консультаций соберется тройка сопредседателей по Нагорному Карабаху (Россия, США, Франция), которые, как ожидается, проинформируют членов Минской группы о ситуации и дальнейших шагах сопредседателей по поиску путей содействия скорейшему урегулированию этого конфликта", — заявил источник в ОБСЕ.

Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия приступила к проведению консультаций с партнерами Минской группы ОБСЕ касательно ситуации, возникшей на линии соприкосновения.