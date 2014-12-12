Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом был нарушен 47 раз за сутки

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом был нарушен 47 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Возашен Иджеванского района и селе Воскеван Ноембрянского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Газахского района Азербайджана, в селе Гушчуайрым и позиций в селах Мосесгех и Айгеран Бердского района, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селе Алибейли Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Шихлар, Марзили, Шураабад, Баш Гярвянд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедлы Физулинского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.