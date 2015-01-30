Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 79 раз за сутки

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в различных направлениях фронта нарушен в целом 79 раз за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кохнегышлаг Агстафинского, Гызылгаджили Газахского районов, с позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района - азербайджанские позиции, расположенные в селах Агдам и Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гейарх, Чилябурт Тертерского района, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Юсифджанлы, Шураабад, Баш Гярвянд, Шыхлар, Джавахирли, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Абдурахманлы, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.