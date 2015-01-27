​Режим прекращения огня нарушен 126 раз за сутки

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, минометы и гранатометы, нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в целом 126 раз за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Вазашен Иджеванского, Барекамаван, Воскеван, Шаваршаван Ноемберянского районов, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Гаймаглы, Кемерли, Гушчу Айрым, Ферехли Газахского районов, с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района - позиции, расположенные в селе Гаравялиляр Гедабекского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах - азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Гаджиалылы, Алибейли, Агбулаг, Агдам, Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Талыш Геранбойского района, Гейарх, Чилябурт Тертерского района, Юсифджанлы, Шыхлар, Джавахирли, Мярзили, Шураабад, Гарагашлы, Новрузлу, Сарыджаллы, Кянгярли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейсялли Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Гёйгельского, Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.