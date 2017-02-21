Религиозные лидеры Азербайджана обратились к международным организациям в связи с 25-й годовщиной Ходжалинской трагедии

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Религиозные лидеры Азербайджана направили обращение мировым религиозным лидерам, парламентам, международным организациям и в Европейский суд по правам человека в связи с 25-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

Как сообщает Report, обращение подписали председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, глава общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев и председатель Албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили.

В канун 25-й годовщины Ходжалинского геноцида религиозные лидеры обратились ко всей мировой общественности, вне зависимости от религиозной, языковой, расовой и национальной принадлежности: "Факты свидетельствуют, что в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские оккупанты при поддержке своих покровителей неожиданно напали на город Ходжалы и учинили зверскую массовую расправу над мирным безоружным населением. В результате нападения армянских вооруженных бандитов с особой жестокостью убиты 613 человек, в том числе старики, дети и беременные женщины. Город Ходжалы сравняли с землей, 150 человек пропали без вести, 1275 взяты в плен и подвергнуты нечеловеческим пыткам, над трупами зверски убитых мирных жителей совершались глумления.

По своей сути Ходжалинская трагедия является таким же преступлением против человечности, как Холокост, Герника и Катынь. Армянские экстремисты, осуществлявшие на протяжении истории в отношении азербайджанского народа политику этнических чисток, материального и морального террора, оккупировали 20 процентов наших исконных земель, обратили в беженцев и вынужденных переселенцев более миллиона наших соотечественников, осуществили на захваченных карабахских землях акты вандализма, уничтожили памятники нашей истории, религии и культуры. Целенаправленный геноцид в Ходжалы стал кульминационной точкой армянских зверств.

Несмотря на прошедшие 25 лет, до сих пор преступления армянских террористов остаются безнаказанными, четыре известных резолюции Совета Безопасности ООН, призывающие к безоговорочному освобождению захваченных азербайджанских земель, все еще не выполнены.

Мы вновь обращаемся к религиозным лидерам, парламентам, международным организациям, в Европейский суд по правам человека и призываем сделать все возможное для прекращения агрессии армянских экстремистов против азербайджанского народа, дать принципиальную политическую, правовую оценку их преступным действиям и признать массовую бойню, учиненную в Ходжалы, как акт геноцида".

Фото: Эльшан Баба