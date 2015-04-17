НПО: В результате армянской агрессии уничтожены 12 музеев, 6 художественных галерей, 9 дворцов исторического значения

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Армянские оккупанты выдают захваченные исторические и культурные памятники на оккупированных азербайджанских территориях за свои собственные.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Ассоциации помощи развитию гражданского общества в Азербайджане Вели Алибеков на круглом столе, посвященном Дню международных памятников и исторических мест.

"Сегодня во всем мире в результате конфликтов страдают исторические памятники, в том числе и азербайджанские. На Ближнем Востоке террористическая организация ИГИЛ не только убивает людей, но и разрушает древние исторические и культурные памятники", - заявил В.Алибеков, добавив, что даже во время Второй Мировой войны не уничтожались исторические и культурные памятники.

Он подчеркнул, что участники круглого стола приняли обращение, основная цель которого привлечь внимание международной общественности к уничтожению и бессовестному присвоению и выставлению как своих собственных армянской стороной исторических и культурных памятников Азербайджана на оккупированных территориях.

В свою очередь доцент институт туризма Минаханум Асадова отметила, что в Азербайджане зарегистрировано 6 308 исторических памятников, из которых 2 034 - республиканского, 65 – мирового, остальные – регионального значения.

Участники круглого стола в обращении призвали ежегодно отмечать в республике День международных памятников и исторических мест на высоком уровне, организуя различные научно-практические конференции, круглые столы, открытые двери и другие мероприятия.

В обращении также отмечается, что в результате армянской агрессии на 17 тыс. кв. км было захвачено и сожжено 12 музеев, 6 художественных галерей, 9 дворцов исторического значения.

"Были захвачены 40 тыс. редких исторических экспонатов музеев. Также подверглись уничтожению 152 места религиозного поклонения, из них 62 мечети. Сожжено 4,6 млн. книг и редких рукописных фолиантов в 927 библиотеках. В руках армян находятся 13 памятников мирового значения – 6 архитектурного и 7 археологического, 292 республиканского, 330 регионального значения, различные архитектурные, археологические, монументальные либо иные памятники", - говорится в тексте обращения.

В связи с этим участники стола указывают на необходимость предотвращения разрушения армянскими вандалами исторических и культурных памятников, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана.

Подчеркивается, что массовое уничтожение и фальсификация азербайджанских памятников истории и культуры противоречит Гаагской конвенции, принятой в 1954 году, а также пунктам конвенции ЮНЕСКО "О защите всемирного культурного и природного наследия".

Участники круглого стола в принятом обращении требуют от международных организаций применить санкции по причине совершенных армянами на оккупированных территориях преступлений в отношении исторических и культурных памятников, призывают мировую общественность провести срочные практические мероприятия с целью предотвращения уничтожения азербайджанских памятников армянскими оккупантами.