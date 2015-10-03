​Распространены кадры уничтожения азербайджанской стороной армянских военных - ВИДЕО

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В министерстве обороны Армении состоялась встреча с местными журналистами.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи обсуждались события на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск, многочисленные потери армянской стороны.

На пресс-конференции армянские журналисты отказались верить в информацию, обнародованную министерством обороны Армении и "официальными лицами" сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Они потребовали объяснения у руководства МО Армении по поводу распространенных в последние дни в социальных сетях кадров об уничтожении группы армян. Однако министерство отказалось комментировать вопрос относительно кадров уничтожения армянских военных.

Report предлагает вниманию читателей распространенные армянами в социальных сетях видеокадры об уничтожении армянских военных.