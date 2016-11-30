Рамиз Мехтиев: Кому-то конфликт из-за Нагорного Карабаха выгоден как бизнес

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "После апрельских событий 2016 года напряженная, взрывоопасная ситуация на линии противостояния Армении и Азербайджана не претерпела сколько-нибудь значительных изменений. Ни встречи президентов двух стран, ни посредническая деятельность Минской группы ОБСЕ не дали должных результатов". Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье руководителя Администрации Президента Азербайджана, академика Национальной Академии наук Рамиза Мехтиева "Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт в контексте гражданского общества Армении".

"В решении карабахской проблемы, возобновлении переговоров принимают участие самые авторитетные международные организации и отдельные политические деятели. Но пока никто не может поручиться, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе завершится в обозримом будущем справедливым миром. Ведь по сути война и не прекращалась ни на фронте (до сих пор не освобождены оккупированные территории), ни на дипломатическом, ни на медийном пространстве. Кому-то конфликт из-за Нагорного Карабаха выгоден как бизнес и как возможность делать политику – грязный бизнес и грязную политику", - отмечается в статье.

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