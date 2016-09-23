Рафаэль Харпаз: Единственным решением является мирное урегулирование карабахского конфликта

Тель-Авив. 23 сентября. REPORT.AZ/ "Мы следим за развитием событий в зоне карабахского конфликта. Основываясь на нашем опыте в регионе, мы очень надеемся, что единственным решением является мирное урегулирование".

Как сообщает Report, об этом группе азербайджанских журналистов заявил директор департамента по Евразии МИД Израиля, экс-посол этой страны в Баку Рафаэль Харпаз.

По его словам, Израиль надеется, что международные усилия, под руководством Минской группы ОБСЕ завершатся успешно и поддерживает эти усилия: "Этому региону нужен только мир. Если он будет, я уверен, что экономический потенциал региона огромен".