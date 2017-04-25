Работник Департамента по делам молодежи и спорта ОАЭ присоединился к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном"

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Работник Департамента по делам молодежи и спорта Объединенных Арабских Эмиратов, координатор по международным программам Моатаз Эльноур, сделал заявление в связи с присоединением к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном". Как сообщает Report, в заявлении говорится: "Я полностью поддерживаю мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Хочу выразить уважение территориальной целостности и суверенитету Армении и Азербайджана, а также международно-признанным границам обоих государств. Также считаю важным выполнение резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, и решений других международных организаций в отношении нагорно-карабахского конфликта. Нельзя не подчеркнуть важность усилий Минской Группы ОБСЕ, направленных на мирное урегулирование конфликта. Армянский и Азербайджанский народы, имели добрососедские отношения, которые были сформированы в результате многовекового мирного сосуществования. По причине нерешенности конфликта, сегодня, представления этих народов друг о друге формируется только в контексте войны. Я выражаю согласие с идеями мирного сосуществования людей и мирного разрешения всех конфликтов. По этим причинам, я хочу поддержать эту инициативу и заявляю о присоединении к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном", основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".