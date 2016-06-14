Помощник президента России: Путин обсудит нагорно-карабахское урегулирование 20 июня

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин 20 июня в Санкт-Петербурге проведет отдельные встречи с президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном, затем пройдет трехсторонняя встреча по нагорно-карабахскому урегулированию.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Двадцатого июня в Петербурге планируются трехсторонние переговоры президентов России, Армении и Азербайджана по известной проблеме нагорно-карабахского урегулирования. Предполагается, что вначале Путин встретится по отдельности с Саргсяном и Алиевым, а затем уже три президента проведут переговоры вместе", - сказал Ушаков.

Отметим, ранее армянские СМИ писали, что такая встреча состоится в Петербурге 26 июня.