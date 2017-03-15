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    Путин: Россия продолжает оказывать содействие в решении карабахского конфликта

    Москва оказывает содействие урегулированию как в рамках МГ ОБСЕ, так и в ходе прямых контактов с Ереваном и Баку

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Россия продолжает оказывать содействие в решении нагорно-карабахского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной с армянским коллегой Сержем Саргсяном пресс-конференции в Москве.

    По его словам, данный вопрос обсуждался в ходе сегодняшней встречи с Саргсяном. 

    "Россия продолжает оказывать содействие в поисках взаимоприемлемых развязок конфликта в рамках различных форматов - как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и в ходе прямых контактов с Ереваном и Баку ", - заявил глава российского государства.

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