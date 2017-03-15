Путин: Россия продолжает оказывать содействие в решении карабахского конфликта

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Россия продолжает оказывать содействие в решении нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной с армянским коллегой Сержем Саргсяном пресс-конференции в Москве.

По его словам, данный вопрос обсуждался в ходе сегодняшней встречи с Саргсяном.

"Россия продолжает оказывать содействие в поисках взаимоприемлемых развязок конфликта в рамках различных форматов - как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и в ходе прямых контактов с Ереваном и Баку ", - заявил глава российского государства.