Путин: Россия не будет навязывать рецепты по решению карабахского конфликта

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Россия не собирается навязывать Азербайджану и Армении "какие-то готовые рецепты" по урегулированию нагорно-карабахской проблемы, Москва готова поддержать любой предложенный сторонами конфликта вариант. Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью АзерТАдж в преддверии визита в Баку.

"Хочу особо подчеркнуть, что мы отнюдь не пытаемся навязать Азербайджану и Армении какие-то готовые рецепты. Стороны должны договориться сами, без давления извне, найти взаимоприемлемые решения. Это наша твёрдая позиция", — заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что Москва полностью отдает себе отчёт в том, какая ответственность лежит на плечах руководства Азербайджана и Армении.

"Конечной целью урегулирования должна стать договорённость, при которой ни одна из сторон не была бы ни победителем, ни побеждённым, уступки были бы взаимными, выгоды для каждой из сторон стали ясными для общественного мнения и в Азербайджане, и в Армении. В свою очередь Россия готова поддержать тот вариант решения проблемы, который устроит все вовлечённые стороны, выступить вместе с другими посредниками гарантом урегулирования", — заявил Путин.

Он напомнил, что Россию связывают с Азербайджаном и Арменией глубокие исторические корни, стратегический характер отношений, географическая близость. "Поэтому мы искренне заинтересованы в том, чтобы в соседний регион вернулись мир и спокойствие, чтобы там перестали гибнуть люди, открылись границы, возобновились экономические связи. Делаем для этого всё возможное", — заявил президент России.

"Приветствуем конструктивный настрой, который преобладал на последнем саммите по урегулированию конфликта, состоявшемся 20 июня этого года в Санкт-Петербурге", — отметил Путин.