Путин обсудил с Назарбаевым урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Главы государств обменялись мнениями о ситуации в Нагорном Карабахе и поиске путей ее мирного урегулирования. Путин информировал об осуществляемых российской стороной посреднических шагах с целью содействия нормализации обстановки", - сообщили в пресс-службе.

Также президенты обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества.