 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Путин обсудил с Назарбаевым ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

    Президент России информировал о предпринимаемых российской стороной посреднических шагах

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев продолжили "обмен мнениями о развитии событий вокруг Нагорного Карабаха с учетом проведенных в последние дни телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении". 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, во время телефонного разговора В.Путин "информировал о предпринимаемых российской стороной посреднических шагах, включая контакты по линии председателя правительства России, глав внешнеполитического и оборонного ведомств".

    6 апреля президент России также провел телефонный разговор с Назарбаевым по поводу ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi