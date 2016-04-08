​Путин обсудил с Назарбаевым ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев продолжили "обмен мнениями о развитии событий вокруг Нагорного Карабаха с учетом проведенных в последние дни телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, во время телефонного разговора В.Путин "информировал о предпринимаемых российской стороной посреднических шагах, включая контакты по линии председателя правительства России, глав внешнеполитического и оборонного ведомств".

6 апреля президент России также провел телефонный разговор с Назарбаевым по поводу ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.