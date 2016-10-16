Путин: лидеры стран ОДКБ в Ереване обсуждали Карабах

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Лидеры стран Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) на встрече в пятницу обсуждали карабахскую проблему в контексте необходимости поиска компромисса, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Путин 14 октября принял участие в сессии ОДКБ в Ереване.

Он отметил, что в Ереване обсуждались и "определенные напряжения", между другими бывшими республиками Советского Союза. По его словам, "для нас даже неважно, входит та или иная страна, бывшая республика СССР, в ОДКБ или не входит".

"Важно, что мы имеем с ними со всеми этими странами особые, исторически сложившиеся отношения. И они гораздо ближе, эти отношения, и глубже, чем просто отношения между странами НАТО. Мы не можем этого не учитывать", — добавил Путин.