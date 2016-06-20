 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президенты Азербайджана, Армении и России согласовали трехстороннее заявление

    Лавров: Разговор был очень конструктивный, доверительный, открытый

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Разговор был очень конструктивный, доверительный, открытый и он показал, что есть у нас все основания придать дополнительную динамику переговорному процессу".

    Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя встречу президентов Азербайджана, Армении и России в Санкт-Петербурге.

    "Мы обсудили ближайшие шаги в этом направлении. Важно, что на завершающую часть этого саммита были приглашены сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

    И по итогам этих переговоров президенты согласовали трехстороннее заявление, которое будет распространено в ближайшее время, в котором подтверждается их приверженность нормализации обстановки на линии соприкосновения", - заявил Лавров журналистам.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi