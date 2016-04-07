Проживающие в Азербайджане курды готовы сражаться за территориальную целостность страны - ЗАЯВЛЕНИЕ

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Курдский культурный центр "Ronahi" распространил заявление в связи с напряженностью, возникшей на линии соприкосновения войск в ночь на 2 апреля.

В поступившем в Report заявлении говорится, что в отличие от распространенной армянами во всем мире дезинформации, у народа Азербайджана и азербайджанской армии высокий боевой дух и дух победы: "Вне зависимости от этнической принадлежности, религии и языка, тысячи молодых людей в столице и регионах заявляют о готовности стать шехидами в боях за Родину и участвуют в шествиях в прифронтовой регион - Карабах. Как и ранее, народ Азербайджана демонстрирует монолитное единство, сплотился вокруг президента.

Курдский культурный центр "Ronahi" поддерживает внутреннюю и внешнюю политику президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и как и все проживающие на территории страны представители этнических общин, категорически протестует против оккупации Арменией территорий Азербайджана.

Мы заявляем, что никогда не смиримся с фактом оккупации.

Как и в различные периоды истории, во время геноцида и массовой резни, учиненных армянами в конце 20-го века против азербайджанцев, была проявлена особая жестокость и по отношению к курдам. Их дома были уничтожены, а курды изгнаны с территорий, где жили их отцы и деды.

Мы - проживающие на территории Азербайджана курды, решительно осуждаем оккупационную политику Армении против Азербайджана, необоснованные территориальные претензии армян и армянский сепаратизм, и в очередной раз заявляем о готовности сражаться за территориальную целостность страны".