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    Проверяется уровень боевой подготовки минометных подразделений армии Азербайджана

    На занятиях личный состав выполняет нормативы по построению походных и боевых порядков подразделений

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Проверяется уровень боевой подготовки минометных подразделений, дислоцированных в прифронтовой зоне.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Минометные расчеты 120-мм самоходных комплексов CARDOM, привлеченные к практическим занятиям, проводимым в горно-лесистой и степной местности, выполняют задачи по уничтожению имитирующих легкую бронетехнику, живую силу и огневые позиции, а также других целей условного противника расположенных за естественными препятствиями.

    На занятиях, проводимых с использованием боевых мин, личный состав выполняет нормативы по построению походных и боевых порядков подразделений, обнаружению и определению целей, выбору места для стрельбы, смене позиций и специальной подготовке.

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