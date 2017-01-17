Проверяется уровень боевой подготовки минометных подразделений армии Азербайджана

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Проверяется уровень боевой подготовки минометных подразделений, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Минометные расчеты 120-мм самоходных комплексов CARDOM, привлеченные к практическим занятиям, проводимым в горно-лесистой и степной местности, выполняют задачи по уничтожению имитирующих легкую бронетехнику, живую силу и огневые позиции, а также других целей условного противника расположенных за естественными препятствиями.

На занятиях, проводимых с использованием боевых мин, личный состав выполняет нормативы по построению походных и боевых порядков подразделений, обнаружению и определению целей, выбору места для стрельбы, смене позиций и специальной подготовке.