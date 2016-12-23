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    Проверена подготовка подразделений, расположенных на передовой линии азербайджанской армии

    Руководство минобороны посетило подразделения, расположенные на передовой линии, и наблюдало за позициями противника

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева руководство министерства обороны посетило подразделения, расположенные на передовой линии, и наблюдало за позициями противника.

    Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны Азербайджана. 

    Министр обороны Закир Гасанов встретился с личным составом, поинтересовался их боевой и морально-психологической подготовкой, социально-бытовыми условиями.

    Министру обороны было доложено об оперативной обстановке на территории, уровне подготовки подразделений и противнике, расположенном в противоположной стороне.

    Поздравив военнослужащих, несущих боевое дежурство на передовой линии, с 31-м декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, З.Гасанов вручил от имени Верховного главнокомандующего медали и призы отличившимся в службе военнослужащим.

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