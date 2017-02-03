Проверена готовность подразделений азербайджанской армии на передней линии обороны

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в подразделениях, дислоцированных на передней линии обороны, и понаблюдал за позициями противника.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Министру было доложено об оперативной обстановке на территории, состоянии готовности подразделений и противнике. Затем министр, встретившись с личным составом, поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой военнослужащих, их социально-бытовыми условиями.

Министр обороны за чайным столом искренне побеседовал с солдатами и поинтересовался их заботами. В завершении министр объявил благодарность группе отличившихся на передней линии обороны военнослужащих и наградил их от имени верховного главнокомандующего.