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    Проверена готовность подразделений азербайджанской армии на передней линии обороны

    Министр поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой военнослужащих, их социально-бытовыми условиями

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в подразделениях, дислоцированных на передней линии обороны, и понаблюдал за позициями противника.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Министру было доложено об оперативной обстановке на территории, состоянии готовности подразделений и противнике. Затем министр, встретившись с личным составом, поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой военнослужащих, их социально-бытовыми условиями.

    Министр обороны за чайным столом искренне побеседовал с солдатами и поинтересовался их заботами. В завершении министр объявил благодарность группе отличившихся на передней линии обороны военнослужащих и наградил их от имени верховного главнокомандующего.

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