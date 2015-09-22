​Мониторинг на линии соприкосновения войск прошел без инцидентов

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Запланированный на 22 сентября в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ мониторинг на линии соприкосновения войск близ села Алибейли Товузского района прошел без инцидентов.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, с азербайджанской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Саймон Тиллер.

С противоположной стороны линии фронта эту работу проделали полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров и Питер Сведберг.