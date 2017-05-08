Прошло 25 лет со дня оккупации Шуши

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Прошло 25 лет со дня оккупации Вооруженными силами Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка и 40 единиц боевой техники азербайджанского города Шуши.

Report напоминает, что в ночь с 7 на 8-е мая 1992 года армянские вооруженные формирования численностью в 11 тыс. человек с трех сторон пошли в наступление на Шушу, захватили город и разграбили его.

В результате очередного массового истребления азербайджанского народа армянскими военными, более 195 человек стали шехидами, 102 - инвалидами, 165 человек пропали без вести. В результате этой кровавой бойни была оккупирована территория в 289 кв. км.

Армяне разрушили и разграбили множество исторических и культурных объектов Шуши, в том числе 7 детских дошкольных учреждений, 22 общеобразовательные школы, культурно-просветительский и сельскохозяйственный техникумы, среднеспециальное музыкальное училище, 8 домов культуры, 14 клубов, 2 кинотеатра, 3 музея, турбазу, фабрику восточных музыкальных инструментов. Сожжено также 20 библиотек, уничтожены уникальные рукописи, осквернены священные мечети и памятники.

В этот список уничтоженных и разграбленных мест входят также Азыхская пещера, считающаяся всемирным памятником эры палеолита, крепость Аскеран в Ходжалы, Ханская пещера, пещера Гахал, крепость Шуша, в целом, 279 религиозных, исторических и культурных памятников.