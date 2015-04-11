​Прошлой ночью армяне нарушили режим прекращения огня 50 раз

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Прошлой ночью армяне вновь нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По информации, армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 50 раз за сутки.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Талыш Геранбойского района, Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Шихлар, Шураабад, Новрузлу, Гарагашлы, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.