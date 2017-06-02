МИД прокомментировал вопрос создания сайтом Booking.com возможности бронирования гостиниц на оккупированных территориях Азербайджана

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало вопрос создания сайтом Booking.com возможности бронирования гостиниц на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев отметил, что и ранее министерство обращалось к компании в связи с реализацией Booking.com процесса бронирования гостиниц на оккупированных территориях Азербайджана: "Реализация компанией Booking.com бронирования гостиниц на оккупированных территориях Азербайджана категорически противоречит нормам и принципам международного права, Уставу и соответствующим решениям Всемирной туристской организации (ВТО), Глобальному этическому кодексу туризма".

Х.Гаджиев подчеркнул, что подобная деятельность Booking.com противоречит корпоративной этике бизнеса и является фактором, отрицательно сказывающемся на имидже компании.

"Согласно соответствующим нормам и принципам международного права, Уставу Всемирной туристской организации, Глобальному этическому кодексу туризма, а также рекомендациям и решениям Исполнительного совета Всемирной туристской организации, компания Booking.com должна прекратить действия, связанные с бронированием гостиниц, агитацией туристических пунктов на оккупированных территориях Азербайджана.

Согласовав вопрос с министерством культуры и туризма, посольство Азербайджана в Голландии получило необходимые рекомендации для доведения до компании Booking.com недовольства Азербайджана и пресечения подобных действий".

Отметим, что штаб-квартира Booking.com расположена в Голландии.

Кроме того, предусматривается обратиться в региональные филиалы Booking.com и соответствующие международные организации.