Исполняется 28 лет со дня создания находящегося под оккупацией армян заповедника

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Исполняется 28 лет со дня создания ныне находящегося под оккупацией армян Государственного природного заповедника "Гарагель".

Как сообщает Report, заповедник был создан 17 ноября 1987 года.

Он расположен на высоте 2658 м над уровнем моря на границе Лачинского района Азербайджана с Горусским районом Армении.

Общая площадь территории - 240 га. Флора заповедника включает 68 видов и 27 семейств растений. Заповедник расположен на склоне горы "Беюк ишыглы" (3552 м) в южной части вулканического плато "Карабах" на высоте 2650-2700 м.

Раньше вода расположенного здесь озера была настолько прозрачна, что местное население относилось к данной территории как к священной. В озеро не стекают воды из других источников.

Однако строительство в 60-х годах прошлого столетия на армянском берегу озера животноводческих ферм и установка насосных станций привели как к загрязнению озера, так и к уменьшению его уровня.

Отметим, что кроме "Гарагеля" под оккупацией армян находится также Государственный природный заповедник "Беситчай", созданный на территории Зенгилана в 1974 году.