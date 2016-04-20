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    Принадлежащий Армении беспилотник посажен на землю подразделениями Азербайджана

    DJI PHANTOM ,принадлежащий ВС Армении, выполнял разведывательный полёт над позициями Вооруженных Сил Азербайджана

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Принадлежащий Армении беспилотник посажен на землю подразделениями Азербайджана.  Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, беспилотный летательный аппарат типа "DJI PHANTOM" (квадрокоптер), принадлежащий Вооруженным Силам Армении, выполняющий разведывательный полёт над позициями Вооруженных Сил Азербайджана в прифронтовой зоне, был специальным способом посажен на землю нашими подразделениями.

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