Армянская сторона предприняла попытку диверсии​ при проведении мониторинга ОБСЕ

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Завершился проводимый 29 января в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск вблизи села Мязям Газахского района. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По информации, при проведении мониторинга армянская сторона предприняла попытку диверсии.

Так, при проведении мониторинга на противоположной стороне линии соприкосновения войск армянская сторона не вывела полевых помощников личного представителя действующего председателя на заранее условленные координаты. В связи с этим мониторинг не смогли начать вовремя.

Проведение мониторинга стало возможно после реализации некоторых процедур.

"Однако, незадолго до окончания мониторинга, нарушив режим прекращения огня, вооруженные силы Армении подвергли обстрелу несколько азербайджанских позиций, расположенных недалеко от территории, где находились представители ОБСЕ", - говорится в информации.

Министерство обороны Азербайджана в очередной раз отмечает, что подобные действия диверсионного характера не соблюдающей международные правовые нормы и принципы армянской стороны, приняли систематический характер: "Обостряя обстановку на линии соприкосновения войск, вражеская сторона каждый раз преднамеренно препятствует нормальной деятельности международных организаций и мешает им исполнять свои обязанности".