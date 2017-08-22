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    Президенты России и Армении обсудят нагорно-карабахское урегулирование

    ​Путин и Саргсян встретятся в Сочи

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин 23 августа встретится в Сочи с президентом Армении Сержем Саргсяном, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Ожидается, что лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-армянских отношений и перспективы развития сотрудничества в рамках ЕврАзЭС и ОДКБ, в том числе рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Армении в Россию в марте этого года", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Также лидеры планируют обменяться мнениями по наиболее насущным международным и региональным темам, в том числе по проблематике нагорно-карабахского урегулирования.

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