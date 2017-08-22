Президенты России и Армении обсудят нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин 23 августа встретится в Сочи с президентом Армении Сержем Саргсяном, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-армянских отношений и перспективы развития сотрудничества в рамках ЕврАзЭС и ОДКБ, в том числе рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Армении в Россию в марте этого года", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также лидеры планируют обменяться мнениями по наиболее насущным международным и региональным темам, в том числе по проблематике нагорно-карабахского урегулирования.