Президенты Франции и Армении обсудили процесс карабахского урегулирования

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Президенты Армении Серж Саргсян и Франции Франсуа Олланд обсудили карабахское урегулирование на полях саммита НАТО в Варшаве. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе главы армянского государства.

Президенты Армении и Франции подчеркнули важность безусловного выполнения положений, закрепленных в заявлениях, принятых во время состоявшихся в Вене и Санкт-Петербурге встреч.

Собеседники обменялись мнениями вокруг перспективы продвижения переговорного процесса.