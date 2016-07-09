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    Президенты Франции и Армении обсудили процесс карабахского урегулирования

    Франсуа Олланд и Серж Саргсян обсудили карабахское урегулирование на полях саммита НАТО в Варшаве

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Президенты Армении Серж Саргсян и Франции Франсуа Олланд обсудили карабахское урегулирование на полях саммита НАТО в Варшаве. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе главы армянского государства.

    Президенты Армении и Франции подчеркнули важность безусловного выполнения положений, закрепленных в заявлениях, принятых во время состоявшихся в Вене и Санкт-Петербурге встреч. 

    Собеседники обменялись мнениями вокруг перспективы продвижения переговорного процесса.

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