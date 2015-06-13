​Президенты Азербайджана и России обсудят нагорно-карабахский конфликт

Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ Проблемы нагорно-карабахского урегулирования, Каспия, а также вопросы двустороннего сотрудничества обсудят в субботу президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне предполагается затронуть ключевые аспекты региональной повестки дня, в том числе проблематику нагорно-карабахского урегулирования и ход реализации решений IV Каспийского саммита в Астрахани в сентябре прошлого года", - отметил он. По словам Ушакова, в ходе беседы также "будут обсуждены актуальные двусторонние и международные вопросы".